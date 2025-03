Ķīnas sprinta sacensībās uzvar Hamiltons; pirmā starta pozīcija tiek Piastri

Kvalifikācijas braucienos pirms svētdienas sacensībām uzvarēja Piastri, sasniegdams rezultātu viena minūte un 30,641 sekunde. Otrais, apli veicot minūtē un 30,723 sekundēs, bija Rasels, bet trešais - Noriss (1:30,793). No ceturtās vietas svētdien sacensības uzsāks Verstapens (1:30,817), piektās un sestās - abi "Ferrari" piloti Hamiltons (1:30,927) - Leklērs (1:31,021). "Racing Bulls" pilots Isaks Adžārs startēs no septītās, Antonelli - no astotās, Cunoda - no devītās un "Williams" pilots Aleksanders Albons - no desmitās vietas. Pasaules eksčempions Fernando Alonso kopā ar komandas biedru "Aston Martin" Lensu Strolu sacensības sāks no septītās starta rindas, bet otrs "Williams" pilots Karloss Sainss ieņēma 15. vietu 20 braucēju konkurencē.