Uz gadu no futbola aktivitātēm tiek diskvalificēta trenere, kura uzbruka bērnam

Šī gada 9. februārī bērnu futbola spēlē Rīgā ar Jūrmalas futbola skolas dalību tika fiksēts incidents. Kā vēstīja mediji, Ādmine "Lidl" arēnā notiekošajā spēlē U-7 un U-8 vecuma grupās starp JFS un "Metta" vienā no epizodēm piegāja pie pretinieku spēlētāja, pagrūda viņu un uzšāva pa pakausi. Sociālajā tīklā "Facebook" Ādmine skaidroja savu rīcību ar faktu, ka pēc viņas komandas spēlētāja veiktā noteikumu pārkāpumu viens no pretinieku futbolistiem no mugurpuses viņu pagrūdis. Tas izsaucis Ādmines reakciju. Par notikušo Jūrmalas futbola skola gan treneri atstādināja no amata.