Favorīti gatavi F-1 sezonai: "Red Bull" cīnās ar formulu, "McLaren" jūtas pārliecinoši, bet Hamiltonam jāiejūtas "Ferrari"

“Šobrīd galvenais ir iegūt labu ritmu. Joprojām pierodu pie “Ferrari” formulas, kas ir pavisam citādāka pret to, ar kādām esmu braucis līdzšinējā karjerā. “Ferrari” dzinējs ir man kaut kas jauns. Tas ir citādākas vibrācijas un ar to ir citādākas sajūtas. Arī komanda strādā pavisam citādāk. Šeit to dara no citas perspektīvas. Šis pavisam noteikti ir viens no aizraujošākajiem brīžiem manā dzīvē, tāpēc to izbaudu,” teica sportists, kurš spiedienu par augstiem rezultātiem liek uz sevi pats.