Skolotāja no Krievijas pieķerta krāpšanā pasaules prestižākajos maratonos

Maratonā iespējams piedalīties sportistiem arī no Krievijas un pārējās pasaules. Šādu iespēju izmantoja skolotāja no Maskavas Valsts starptautisko attiecību institūta, Darja Jadernaja, kuras laiks amatieru sportistei bija netipiski ātrs – divas stundas 46:42 minūtes. Tas nozīmē, ka kilometru viņa veica gandrīz četrās minūtēs (3:57). Sieviešu konkurencē tas viņai deva ātrāko rezultātu starp savas valsts pārstāvēm un 47. ātrāko kopumā, savukārt visu dalībnieku konkurencē (arī starp vīriešiem) viņai būtu 637. rezultāts no 26,7 tūkstošiem dalībnieku.