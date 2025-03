Kandidātu netrūkst: Lukas Banki aizvietotājs Latvijas vīriešu izlasē var arī nebūt latviešu speciālists

Cits ACB līgā praktizējošs speciālists, kurš var būt labi zināms, ir Pedro Martiness. No 2019. līdz 2024. gadam viņš strādāja “Manresa” komandā, kurā savas dotības joprojām atrāda Mārcis Šteinbergs. Tieši viņa vadībā Šteinbergs ieguva spēles laiku un izkaroja lomu rotācijā. Šo sezonu Martiness sācis darbā ar ULEB Eirokausa klubu “Valencia”, kas var būt viena no kandidātēm uz atgriešanos Eirolīgā, ja tā paplašināsies līdz 20 komandām. Tāpat vienība ir šīs sezonas viena no favorītēm kļūšanā par ULEB Eirokausa uzvarētāju, kas provizoriski automātiski dotu vietu nākamās sezonas Eiropas spēcīgākajā turnīrā. Tādā gadījumā viņa kandidatūra atkristu, turklāt Martinesam ir darba pieredze tikai Spānijā un viņš nekad nav strādājis ar izlasēm.