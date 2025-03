Latviešu pārstāvētie klubi labās pozīcijās NHL un AHL; Latvijas izlasei pasaules čempionātā var nākties spēlēt bez lielākajām zvaigznēm

Pēc vairākām neizteiksmīgām sezonām šajā atdzimšanu piedzīvo Merzļikina pārstāvētā “Blue Jackets”, kas cīnīsies par vienu no pēdējām vietām izslēgšanas spēlēs no Austrumu konferences. Šobrīd vienība ar 70 punktiem 63 spēlēs ieņem septīto vietu. Cīņa par pēdējām divām vietām “play-off” no Austrumu konferences būs sīva, jo uz to šobrīd pretendē pat septiņas komandas. 13. vietā esošajai Ņujorkas “Islanders” ir tikai pieci punkti mazāk nekā “Blue Jackets”. Pat, ja Kolumbusa neiekļūs izslēgšanas spēlēs, Merzļikina dalība izlasē varētu būt uz jautājuma zīmes, jo viņam ģimenē gaidāma otrā atvase.