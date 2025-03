Verstapens tiks gāzts no troņa? Bukmeikeri par F-1 sezonas galveno favorītu uzskata Norisu

No abiem tieši Leklērs tiek uzskatīts par gaidāmo komandas līderi. Bukmeikeri viņam atvēl trešās labākās izredzes kļūt par F-1 sezonas čempionu – koeficients no 5,00 līdz 6,00. Savukārt Hamiltonam atvēlētas ceturtās augstākās izredzes. Viņa koeficients pie bukmeikeriem ir robežās no 6,50 līdz 7,50.