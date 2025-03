Blumbergam, Bertānam un Zorikam sekmīgas spēles vietējos čempionātos; Latvijas klubi uzvar igauņus

Zoriks laukumā pavadītajās 28 minūtēs realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un iekrāja 15 efektivitātes koeficienta punktus. Trīs mājinieku basketbolisti guva pa 15 punktiem, Džekam Nandžam pievienojot arī astoņas atlēkušās bumbas. Pretiniekiem 21 punktu guva Nikolā Langs.