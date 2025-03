Porziņģa pārstāvētā Bostonas "Celtics" pretendē uz pasaules labākās sporta komandas balvu

Uz labākā sportista balvu pretendē Spānijas tenisists Karloss Alkarass, Zviedrijas vieglatlēts Armands Duplantis, Francijas peldētājs Leons Maršāns, Slovēnijas šosejas riteņbraucējs Tadejs Pogačars un Nīderlandes autosportists Makss Verstapens. Savukārt par labākajām sportistēm nominētas ASV vingrotāja Simona Bailsa, Spānijas futboliste Aitana Bonmanti, vieglatlētes Sifana Hasana no Nīderlandes, Faita Kipjegona no Kenijas un Sidnija Maklaflina-Levrona no ASV, kā arī tenisiste Arina Sabaļenka.