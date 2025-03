Dzīve pēc smagas avārijas: mazie ikdienas prieki un čempiona sapņi

Tāpat kā daudzi citi Taizemes iedzīvotāji un viesi, arī Krists tovakar brauca ar motorolleru. Par negadījuma brīdi viņš atceras tikai gaismas sejā un to, ka paspējis nogriezties, lai izvairītos no frontālas sadursmes. Autobuss, kura vadītājs tobrīd neko nenojauta, jo reibumā bija iesnaudies pie stūres, aizķēra Krista labo sānu un to pilnībā sadragāja. Sekoja 32 operācijas, nācās amputēt kāju, tad – ilgs rehabilitācijas process un jauna dzīve: ar protēzi, jaunu attieksmi pret dzīvi un jauniem sapņiem.



Krists Mickevičs kopš mazotnes nodarbojās ar motokrosu, un šajā sporta veidā apgūtās iemaņas un reakcijas ātrums izglāba viņa dzīvību. “Es nepārdzīvoju par to, ka nevaru vairs braukt ar motociklu. Priecājos, ka paliku dzīvs.”