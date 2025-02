Eiropas čempions Kristians Fokerots skaidro, kā izdevies izmukt no plānotās diskvalifikācijas

Šādi Fokerots kļuvis par vienu no samērā retiem sportistiem, kam izdevies cīņā ar dopinga kontrolieriem pierādīt savu nevainīgumu. Savulaik biatlonists Andrejs Rastorgujevs “Sporta Avīzei” plaši stāstīja, ka trešā brīdinājuma saņemšanas laikā atradās norādītajā vietā, bet kontrolieri nemaz uz turieni neaizbrauca, jo uzskatīja, ka sportists atrašanās vietu norādījis nepilnīgi, kaut sajaukt pēc šīs informācijas nebija iespējams. Līdz ar to Rastorgujevam nācās izlaist 18 mēnešus.



“Noteikumi sportistam nav visai parocīgi. Lai šādās situācijās tevi attaisnotu, viss ir jāizdara par simts procentiem precīzi. Tajā pašā laikā viņi no savas puses var atļauties atbraukt vienā laikā vai citā, veikt to procesu vienā vai otrā veidā. Ja nebūtu tās vienas kameras, man nebūtu nekādu iespēju neko pierādīt, lai gan šajā situācijā nebiju vainīgs,” secina Fokerots. Viņš nenoliedz, ka pirmos divus brīdinājumus saņēma paša nolaidības dēļ. “Tieši tāpēc pēc otrā brīdinājuma tam piegāju ar papildu uzmanību. Man bija salikti modinātāji katru vakaru tikai tāpēc, lai sakārtotu šīs dopinga kontroles norādes un precīzi uzliktu savu atrašanās vietu iespējamai pārbaudei. Ir reizes, kad to nav iespējams paredzēt, tāpēc katru vakaru pulksten desmitos vienmēr uzliku precīzi, kur atradīšos. Beigās tāpat (iesmejas) uzradās trešais brīdinājums.”



Pirmais, kam viņš zvanījis, lai pavēstītu par sliktajiem jaunumiem, bija pārinieks Pļaviņš. “Mēs jau savā starpā smejamies, ka katru reizi, kad viņam zvanu, nāku ar sliktām ziņām. Norunājām, ka šogad es centīšos biežāk viņam piezvanīt ar kādu labu vēsti. (Smejas.)"

Šobrīd Fokerotam jau dzēsušies arī abi pirmie brīdinājumi un viņš saka, ka saņēmis labu mācību – turpmāk darīs visu, lai situāciju nenovestu līdz kaut vienam brīdinājumam.



Jau marta beigās Meksikā risināsies šī gada pirmais Pasaules tūres “Elite16”- turnīrs. “Mums ir pietiekami daudz reitinga punktu, lai spēlētu Pro tūres elites posmu pamatturnīrā. Tā ir ļoti liela vērtība, jo ir grūti gatavoties, ja īsti nezini, kuriem turnīriem tiksi klāt un kuriem ne. Šī man vispār ir pirmā starpsezona, kurai varu gatavoties ar pietiekami skaidru plānu un noteiktu mērķi, jo neatkarīgi no tā, kādas komandas brauc uz turnīru, arī mēs tajā varēsim spēlēt. Tālākais jau atkarīgs no mūsu snieguma. Trīsreiz slikti nospēlējot, ir diezgan vienkārši tajā reitingā nošļūkt lejā, bet, ja esam stabili visas sezonas garumā, tad laba iespēja sasniegt sezonas galveno mērķi – tikt uz pasaules čempionātu.”



