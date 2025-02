Rodions Kurucs: gribējām dāvāt Jānim Strēlniekam patīkamas atmiņas par izlasi

"Pieminēt Jāni Timmu un pateikt atvadas no izlases Jānim Strēlniekam, tas radīja īpašu atmosfēru. Visiem tas bija īpašs vakars un spēlētāji atbildēja uz to ar labu enerģiju. Mums pretiniekos bija ļoti konkurētspējīga Spānijas izlases versija, bet mēs uz to labi atbildējām. Uzvarējām visas četras ceturtdaļas. Esmu ļoti lepns par to, kā mēs spēlējām," skaidroja Banki.