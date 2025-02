Draud bargs cietumsods. Aizdomās par prominentu sportistu apzagšanu ASV aiztur grupējumu no Čīles

Pirms gada FBI brīdināja Ziemeļamerikas sporta līgas, ka to spēlētāji kļuvuši par noziedznieku mērķi. Tas tamdēļ, ka to mājās iespējams atrast vērtīgas lietas, turklāt, ņemot vērā līgu publiski pieejamos kalendārus, zagļi var aprēķināt, kuros brīžos sportisti neatradīsies mājās. Milvoki “Bucks” basketbolists Bobijs Portiss pēc zādzības viņa mājās sociālajos tīklos vērsās pie faniem pēc padoma, jo tika nozagts seifs, dārglietas un viņa balvas no basketbolista karjeras. Par vērtīgu informāciju viņš pat solīja 40 tūkstošu dolāru (38 tūkstošus eiro) lielu atlīdzību. Stenlija kausa gredzenus zādzības rezultātā zaudēja hokejists Jevgēņijs Malkins, tiesa, tie vēlāk tika atrasti.