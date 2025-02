Nosaukts Latvijas basketbola izlases sastāvs spēlei pret Spāniju

Zināmas jau 11 izlases, kas kvalificējušās Eiropas čempionātam - rīkotājvalstu komandas Latvija, Somija, Polija un Kipra, kā arī vienības, kas kvalifikācijas turnīra pirmajās čētrās kārtās nodrošinājušas vietu labāko komandu trijniekā: Slovēnija, un Izraēla no A grupas, Itālija un Turcija no B grupas, Spānija no C grupas, Serbija no G grupas un Lietuva un H grupas. Pēdējās 13 finālturnīra dalībnieces noskaidrosies februāra beigās, kad tiks izspēlētas kvalifikācijas turnīra piektās un sestās kārtas spēles.