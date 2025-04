Aizvien vairāk jauniešu pievēršas maratonam. Šo tendenci daudzi amizanti dēvē par "ceturkšņa dzīves krīzi": 20 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

Arī "Rimi" Rīgas maratonā aizvadītajā gadā krasi pieauga dalībnieku skaits. 2024. gadā maratonam reģistrējās 33 003 dalībnieki no 104 valstīm, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā 2023. gadā, kad reģistrējās 23 751 dalībnieks no 79 valstīm. Tomēr nav skaidrs, cik no viņiem bija jaunieši kuri izdzīvo savu "ceturkšņa-dzīves krīzi".