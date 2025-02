“Grūti iedomāties, ka būšu tālu prom!” Luka Banki pēc “Eurobasket 2025” vēlas saglabāt saikni ar Latvijas basketbolu

Starp Skariolo un Banki valda draudzīgas attiecības. Uz jautājumu atcerēties kādu stāstu par savu tautieti, Latvijas izlases stūrmanis atcerējās to, kā viņi iepazinušies. “Tajā laikā Itālijas federācija organizēja seminārus treneriem no visas Itālijas. Viņi izvēlējās trenerus, kuros saredz potenciālu, taču, lai nokļūtu šajā seminārā, bija jāiziet cauri vairākiem līmeņiem. Kad tiku līdz semināram, Serdžo bija mans treneris. Jau no paša sākuma viņš man uzticējās. Mēs pirmo reizi tikāmies, kad biju 22 gadus vecs.”