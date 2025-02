Viens no izlases līderiem Andrejs Gražulis komentē grūto sezonas sākumu Boloņā un attiecības ar Luku Banki

Pagājušās sezonas beigās Gražulis noslēdza divu gadu līgumu ar ULEB Eirolīgas komandu Boloņas “Virtus”, ko tobrīd vēl trenēja Luka Banki. Sezonas ievadā viņš pie teikšanas tika epizodiski, to gan daudz neskaidrojot. Lai arī novembrī izlases personāls minēja, ka Gražuļa rehabilitācija no traumas nav noritējusi pēc plāna, viņš pats savā ziņā šādus komentārus noliedza. “Es aizbraucu ātrāk, tur trenējos. Biju gatavs no oktobra, taču nesanāca. Pēc tam ieiet tajā ritmā arī ir grūti. Tas ritms ir tāds, ka baigi netrenējamies. Treniņos ir kaut kas cits, bet spēlēt – kas atkal cits.”