Par draudiem nogalināt draudzeni aizturēts Dalasas “Mavericks” treneris 

Ārmstronga strīds ar draudzeni abu kopīgajā mājvietā Dalasā sākās pēc tam, kad naktī trenera telefonā tika atrasta ziņa no kādas citas sievietes. Tas rezultējās ar strīdu un tālāku notikumu eskalāciju. Dalasas “Mavericks” trenera asistents tobrīd atradās alkohola reibumā un palūdza draudzenei atdot dzīvokļa atslēgas, ko viņa arī izdarīja. Pēc sarunas ar kādu personu Ārmstrongs iegāja virtuvē ar savā īpašumā esošo ieroci, piespiežot to labajā pusē pie sievietes sejas. Tas gan nebija viss. “Mavericks” darbinieks pielādēja ieroci un draudēja savu draudzeni nogalināt. Pēc viņas liecībām policijai tajā brīdī viņa spējusi tikt ārā no dzīvokļa, šķērsot ielu un sazināties ar ģimeni, kā arī policiju.