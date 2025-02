Fināla sasniegšana Dohā ļauj Aļonai Ostapenko krietni pakāpties WTA rangā

Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav - līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, aiz kuras ir poliete Iga Švjonteka un amerikāniete Koko Gofa, ceturto vietu saglabājot Jasmīnei Paolīni no Itālijas. Tālāk piektajā un sestajā vietā seko Džesika Pegula un Medisona Kīza no ASV, septītā ir Jeļena Ribakina no Kazahstānas, astotā ir ķiniete Džena Sjiņveņa, kurai seko amerikāniete Emma Navarro, bet labāko desmitnieku noslēdz spāniete Paula Badosa.