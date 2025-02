Par vadošā dāmu pludmales volejbola pāra Graudiņas/Samoilovas treneri kļūst spāņu speciālists, sportistes atklāj sezonas plānus

Latvijas vadošā dāmu dueta turpmākie plāni ir treniņnometnes aizvadīšana saulainajā Tenerifē, kur ikdienā dzīvo spāņu speciālists. Treniņnometnes izskaņā plānots piedalīties “King of the Court” turnīrā, ko sportistes uzskata par treniņu nolūkos nepieciešamām sacensībām. 2025. gada galvenās sacensības ir pasaules čempionāts, kas no 14. līdz 23. novembrim notiks Austrālijā. Savukārt Eiropas čempionāts gaidāms no 30. jūlija līdz 3. augustam Vācijas pilsētā Diseldorfā. Kā atklāja Graudiņa/Samoilova, tad pirmās nopietnās sacensības plānotas aprīlī, kad Brazīlijā notiks divi “Elite 16” turnīri. “Galvenais mērķis ir pasaules čempionāts, taču vispirms ir jākvalificējas. Ir jāsavāc seši turnīri. Šogad nav diez ko daudz “Elite 16” turnīri, tāpēc varētu piedalīties arī kādā “Challenge” turnīrā,” plānus atklāja Samoilova.