Džimijs Batlers pārceļas uz Sanfrancisko, abi Lietuvas basketbola milži spēlēs vienā komandā

Kā ziņo ESPN, vairāku komandu darījumā iesaistījās arī Jūtas "Jazz" un Detroitas "Pistons". Jūtas vienība no "Warriors" ieguva Denisu Šrēderu, bet uz "Heat" aizmainīja veterānu Entoniju Takeru, savukārt Lindijs Voters no "Warriors" dosies uz "Pistons", bet Džošs Ričardsons no Maiami pārcelsies uz Detroitu. Interesanti, ka Šrēders dienu iepriekš spēlētāju aizmainīšanas pēdējās dienas salīdzināja ar vergturības laikiem un pats tika aizmainīts.