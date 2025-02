Pārī ar Austrālijas tenisisti Aļona Ostapenko Abū Dabī "WTA 500" dubultspēļu turnīru sāk ar uzvaru

Latvijas pirmā rakete pārī ar austrālieti Elinu Peresu pirmās kārtas mačā ar 6-2, 6-4 uzvarēja Lindu Noskovu no Čehijas un Jūliju Putincevu no Kazahstānas. Otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā ar pirmo numuru izsētais Latvijas/Austrālijas pāris tiksies ar ungārieti Timeu Babošu un amerikānieti Nikolu Meliharu-Martinesu vai Čaņu Haočinu no Taivānas un krievieti Ļudmilu Samsonovu. Par otrās kārtas jeb ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 108 punktus WTA dubultspēļu rangā.