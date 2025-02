NBA noticis vēl viens skaļš maiņas darījums...

"Spurs" no "Kings" bez Foksa ieguvuši arī Džordanu Maklaflinu, bet Sakramento komandai no "Bulls" pievienosies Lavīns, no "Spurs" - Sidī Sisoko un iegūtas arī sešas drafta izvēles (2025 .gada pirmā un otrās kārtas, 2027. gada pirmā kārta, 2028. gada divas otrās kārtas un 2031. gada pirmā kārta).