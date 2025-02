Vai ir pamats cerēt uz medaļām Vistlerā? Latvijas kamaniņu sportistu šīs sezonas tendence nav iepriecinoša

Šogad pasaules čempionāts no 6. līdz 8. februārim notiks Kanādas Vistleras trasē, kur tika aizvadītas ziemas olimpiskās spēles tālajā 2010. gadā. Vistlera ik pa laikam tiek ievietota arī kamaniņu sporta sezonas kalendārā. Iepriekšējā sezonā šajā trasē notika otrais Pasaules kausa posms, un no latviešiem uz goda pjedestāla kāpa tikai Kristers Aparjods, kurš izcīnīja trešo vietu. Posmā uzvarēja vācietis Makss Langenhans, bet otrais bija austrietis Jonass Millers. Bots/Plūme ierindojās sestajā vietā, arī Elīna Ieva Bota bija sestā, Kendija Aparjode desmitā, bet sieviešu divnieks, kurš tobrīd bija Selīna Zvilna/Viktorija Ziediņa, sasniedza tikai astoto rezultātu. 2022./2023. gada sezonā otro vietu spēja izcīnīt Latvijas komandas stafete (tad gan vēl tā nebija papildināta ar ceturto posmu – sieviešu divnieku), bet 2019./2020. gada sezonā neviens no Latvijas sportistiem Kanādā uz goda pjedestāla nekāpa.