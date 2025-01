Gada labākais Latvijas sportists Toms Skujiņš atklāj savu panākumu atslēgu

“Federācija gāja protestēt, jo parādījās video, ka van der Pūls uzleca uz trotuāra, apsteidza braucējus, gandrīz uztriecās skatītājiem. Pēc UCI noteikumiem pa apmalītēm braukt nedrīkst, atkarībā no situācijas tā var būt diskvalifikācija, ja moments ir ļoti bīstams, vai naudas sods, bet šajā gadījumā viņam neiedeva neko. Manās acīs kaut kādai sankcijai tur bija jābūt, bet, protams, tas tika celts gaismā pārāk vēlu un komisāram vajadzēja rīkoties uzreiz. Apzinājos, ka iesniegtais protests rezultātus nemainīs, tas vairāk bija, lai pievērstu UCI uzmanību, ka atkal noticis gadījums, kurā federācijas noteikumi netiek ievēroti. UCI uz to, protams, atbild, ka viss ir uz komisāra pleciem un viņi neko nevar ietekmēt, šādi noveļot vainu uz citiem,” stāsta Skujiņš.



Riteņbraucējs secina, ka komisāri nereti baidās sankcionēt slavenākos sportistus, jo bijuši atgadījumi, ka pēc lieliem braucējiem piešķirtiem sodiem viņiem pašiem nāk draudu vēstules. “No cilvēciskās puses tas ir saprotams, bet nedrīkst būt tā, ka noteikumi tiek piemēroti atkarībā no braucēja. Tā ir diezgan liela UCI kļūda, ka viņi ļauj šādi notikt, tā nav pirmā un noteikti arī ne pēdējā reize. No jaunā gada riteņbraukšanā ienāks dzeltenās kartītes, kas, cerams, palīdzēs. Viena dzeltenā kartīte tevi nediskvalificēs, bet, sakrājot vairākas, vari tikt izmests no sacensībām vai kādu laiku tās izlaist. Cerība ir, ka, iedodot dzelteno kartīti, komisāri par to jutīsies ne tik atbildīgi.”



“Esmu ieguvis lielāku pārliecību, redzu, ka progress joprojām notiek, lielajās sacensībās arvien biežāk cīnos par augstiem rezultātiem, līdz ar to ambīcijas aug,” Skujiņš saka par lielisko 2024. gada sezonu, kurā viņš arī izcīnīja ceturto vietu vienā no “Tour de France” velobrauciena posmiem un bija otrais prestižajā viendienu sacīkstē “Stade Bianche”.



Tomēr carnikavietis nenoliedz, ka nav starp talantīgākajiem sportistiem. “Ir cilvēki, kuri ir ar ļoti labām dabas dotībām un fiziskām spējām, bet nespēj izdzīvot bez traumām, ieturēt pareizo diētu, saplānot treniņus vai pie tiem pieturēties. Līdz ar to talants sastāv no ļoti daudzām sastāvdaļām un tām visām nepieciešams sakrist. Manā gadījumā fiziskais talants tiešām, iespējams, ir nedaudz mazāks, līdz ar to pagājuši vairāki gadi, strādājot pie tā noslīpēšanas. Tomēr man ir talants vairāk koncentrēties un arī atteikties no kaut kā, kas citiem cilvēkiem varbūt nav tik viegli, – kāzām, izlaidumiem, sociālajām lietām kopā ar draugiem. Ārpus ģimenes nereti man ir jāsaka "nē". Negribas gluži teikt, ka mans talants ir teikt draugiem "nē", bet kaut kas uz to pusi. (Smejas.)”



Kādas tad ir šīs īpašības, ko Skujiņš noslīpējis? Viņš priecājas par atrašanos viendienas sacensību ranga septītajā vietā. “Man pašam tas pierāda, ka beidzot esmu atradis to lauciņu, kas riteņbraukšanā ir mans. Kad sāc braukt ar riteni, junioru, jauniešu, arī U-23 vecumā tev jāspēj darīt visu – gan uzbraukt kalnā, gan nosprintot. Jā, jau tad ir cilvēki, kuriem redzama nosliece uz vienu vairāk nekā otru, bet manā gadījumā tā gluži nebija. Tomēr izskatās, ka tagad beidzot esmu atradis savu.”



Pilnu sarunu ar inteliģento riteņbraucēju lasiet žurnāla "Sporta Avīze" janvāra numurā, kas vēl pēdējās dienas pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās.