Gulbenes basketbola fenomens. "Buki" jau atkal lūko augstākās līgas virzienā

Kā "Sporta Avīzes" diskusijā stāstīja Gulbenes “Buku” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis, lai cienījami spēlētu augstākajā līgā, šobrīd ir nepieciešams aptuveni pusmiljonu liels budžets. “Mūsu novadam viss kopējais sporta budžets ir nedaudz virs 50 tūkstošiem, pilsētā palicis ap 7000 iedzīvotāju. Mēs esam ļoti maza pašvaldība.”



Tāpēc vienības pārstāvji atzīst, ka pašlaik vēl nav bijuši tuvu tam, lai atgrieztos spēcīgāko komandu saimē, bet cer, ka tas notiks. “Drīz. Mēs pie sevis to visu laiku pārrunājam, tomēr līdz tam ir jānobriest, tas ir nopietns pasākums,” Raimonds Gabrāns atbildēja uz jautājumu, kad gulbenieši varētu to paveikt. “Uz vienu sezonu varbūt to varētu savākt, bet mūsu mērķis būtu ilglaicīgs, tātad šādu naudas summu vajadzētu katru gadu.”



Gulbene to tiešām būtu pelnījuši, jo 2024. gadā Latvijas jaunatnes basketbola izlasēs spēlēja seši šajā pilsētā izauguši spēlētāji, bet kopumā starp kandidātiem bija desmit. Tas ir milzīgs skaits, ņemot vērā, ka Gulbenes sporta skolas basketbola sekcijā trenējas vien 109 bērni.



“Pašvaldības līmenī esam basketbolu izvirzījuši kā prioritāro sporta veidu, tāpēc uz to arī koncentrējamies, strādājam, lai mazajā pilsētiņā basketbolu arvien vairāk popularizētu. Bērnu mums novadā ir ļoti maz, bet viņi izvēlas basketbolu un katru gadu arvien mazāk aiziet uz citiem sporta veidiem,” fenomenu centās skaidrot Gatis Rikveilis. “Milzīgs paldies jāsaka treneriem. Vija Kalniņa māk katru mazo apčubināt, paglaudīt galvu, parunāties ar viņu. Lielai daļai viņa ir bijusi pirmā trenere, arī man pašam 1981. gadā pirmie soļi bija pie Vijas. Viņai ir talants darboties ar pašiem mazākajiem, pēc tam bērni tiek nodoti Sandim Dzērvem, Oskaram Vīksnam, tāpat ar savu padomu un pieredzi palīdz Raimonds.”



Gulbenes basketbola slavenākais jaunais spēlētājs šobrīd ir Adrians Andževs, kurš 2022. gada vasarā nieka 15 gadu vecumā pievienojās Spānijas granda Madrides “Real” sistēmai.



“Pirmkārt, ir jābūt labiem gēniem. Pārsvarā visiem, kuri spēlē izlasē, mamma, tētis ir bijuši sportā vai ar sportu saistīti. Tas palīdz. Protams, vēl arī daudzi citi faktori, kas visi saliekas kopā,” stāsta Raimonds Gabrāns. Andževs esot dominējis vecuma jaunatnes līgas spēlēs un, aizbraucot atrādīties, par savu noderību pārliecinājis arī grandu. “Viņš ir ļoti strādīgs, labs metiens, tehnika, daudz strādāja pie sevis individuāli,” piebilda Gatis Rikveilis.



“Pagājušajā gadā Madrides “Real” uzvarēja jauniešu Eirolīgu, viņš tur bija pie gadu vecākiem, tāpēc spēlēja mazāk. Īstais rādītājs būs tagad. Viņam ir trešais, noslēdzošais līguma gads,” saka Raimonds Gabrāns. Nesen “Real” piedalījās jaunatnes Eirolīgas posmā Minhenē, Andževam izceļoties ar vidēji 10,7 punktiem, 4,7 rezultatīvām piespēkēm un 3,7 atlēkušajām bumbām. Madrides komanda, ko pārstāvēja arī vēl viens latvietis Gunārs Grīnvalds, astoņu vienību vidū samierinājās ar trešo vietu un šosezon finālturnīrā nespēlēs.



