Ostapenko pamatīgs kritiens WTA rangā...

Ranga pirmajā desmitniekā ir pāris izmaiņas - līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, aiz kuras ir poliete Iga Švjonteka un amerikāniete Korija Gofa, ceturto vietu saglabā Jasmīne Paolīni no Itālijas. Par divām ailītēm uz piekto vietu pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, nemainīgi sestā ir amerikāniete Džesika Pegula, aiz kuras pēc septiņu vietu kāpuma ir jaunā "Australian Open" čempione tautiete Medisona Kīza. Džena Cjiņveņa no Ķīnas par piecām vietām atkāpusies uz astoto pozīciju, pozīciju zaudējusi amerikāniete Emma Navarro, bet pēc divu vietu kāpuma labāko desmitniekā atgriezusies spāniete Paula Badosa.