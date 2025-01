Kurucam desmit atlēkušās bumbas un Jakovičam 14 punkti zaudējumos Spānijas grandiem

Jakovičs 20 minūtēs un 45 sekundēs realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un visus trīs soda metienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes. No laukumā bijušajiem viesu basketbolistiem Jakovičam bija trešais labākais +/- rādītājs (-3) un dalīta otra labākā efektivitāte (9).