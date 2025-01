Viens no Latvijas futbola izlases līderiem Saveļjevs karjeru turpinās Rumānijā

Buzeu klubs pēc 22 mačiem ieņem pēdējo, 16.vietu, no tuvākās sekotājas atpaliekot par trīs punktiem. Pēdējās divas sezonas 25 gadus vecais Saveļjevs pārstāvēja "Audas" komandu, pirmo no tām pavadot īrā no "Riga" kluba. Pussargs "Audas" rindās 106 oficiālās spēlēs guva astoņus vārtus un 2022. gadā kļuva par Latvijas kausa ieguvēju.