Izskrietas pasaules skaistākās pilsētas – laiks sevi parādīt mājās! Jānis Matvejs par mērķiem “Rimi Rīgas maratonā”

Aktīvāk atsāku skriet jau studiju gados, no sākuma tikai pa Rīgas ielām, vēlāk jau piedaloties sacensībās gan Latvijā, gan ārzemēs. Eksotiskākā vieta, kur esmu skrējis, ir Taizeme (Chiang Mai), turklāt starts 4:00 no rīta. Mīļākā vieta, kur esmu skrējis ir Saldus (“Rozentālam pa pēdām”). Tālāk noskrietā distance – 32 km Tukuma Stirnu bukā. Esmu skrējis arī četros Rīgas maratona organizētajos skrējienos. Skriešanas bagāža man ir, bet kā pareizi skriet – to tikai tā pa īstam “Mans pirmais maratons” programmā saprotu, ka iepriekš neesmu mācējis. Gatavošanās skriešanai nekad nav bijusi mērķtiecīga, tādēļ esmu ļoti priecīgs, ka beidzot ir iespēja iepazīt sevi un noteikt sev jaunus skriešanas mērķus.