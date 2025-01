“Ajax” fani jau manāmi Rīgā, pēc spēles no “Daugavas” stadiona norīkots papildus sabiedriskais transports

Kā norāda RFS, tad šo spēli klātienē varētu noraudzīties ap desmit tūkstošiem fanu. No tiem vairāk nekā divi tūkstoši būs “Ajax” līdzjutēju, kuri jau pamazām ierodas Rīgā. Jau svētdien nīderlandiešu tika manīts Rīgas Centrāltirgū. Pirmdien “Ajax” fanu pieplūdums bijis tirdzniecības centrā “Domina”, bet daži no “Ajax” līdzjutējiem publicējuši bildes sociālajos tīklos. Viens no viņiem paviesojies Vecrīgas alus bārā “Two More Beers”, publicējot fotogrāfijas ar izdzerto vietējā ražojuma miestiņu.