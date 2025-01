Pirms nāves Jānis Timma noīrējis luksusa jaunlaulāto numuru

Mēnesi pirms Jāņa nāves Raitis no cilvēkiem saņēmis satraucošas ziņas, taču toreiz padomājis, ka ja reiz to visu izrāda publiski, tad neko neizdarīs. "Es biju pārliecināts, ka tā ir izrādīšanās un ka viņš nekad to neizdarīs," sacīja tēvs. "Mēs gribam (zināt) patiesību. Pats vai ne pats, to lai lemj izmeklēšana. Bet es darīšu visu, lai nonāktu līdz patiesībai," sacīja Jāņa tēvs.