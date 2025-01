Jau šogad par iespaidīgu summu plāno pārdot Porziņģa “Celtics” 

“Boston Basketball Partners LLC”, kuru veido Viks Grousbeks, viņa tēvs Ēriks Grousbeks un riska kapitāla investors Stīvens Paljuka, titulēto “Celtics” komandu no Gastonu ģimenes par 360 miljoniem dolāru iegādājās 2002. gadā. Gastoniem komanda pirms tam piederēja no 1983. gada. Grousbeku ģimenes laikā Bostona bijusi viena no spēcīgākajām NBA komandām, pie titula tiekot divas reizes – 2007./2008. gadā un 2023./2024. gada sezonā. Pēdējā no tām komandu pārstāvēja latvietis Kristaps Porziņģis, kurš tādējādi kļuva par pirmo latvieti, NBA čempionu.