Veselība kā galvenais šķērslis. Atkal parādās spekulācijas par Kristapa Porziņģa aizmainīšanu

Kopumā gan šāds darījums pašlaik uzskatāms par utopisku. Lai arī Porziņģim ir tikai spēkā divu gadu līgums un, iespējams, par tā pagarināšanu tiešām varētu būt šaubas, bet Čikāga ir atvērta Vučeviča aizmainīšanā, latvieša aizsūtīšanas gadījumā “Celtics” zaudētu vairāk nekā iegūtu. Kristapa veselība ir bijis aktuāls temats visas karjeras garumā, taču šīs sezonas kontekstā jāņem vērā, ka viņš atgriezās ierindā pēc nopietnas traumas, turklāt spēja to paveikt pirms sākotnēji nospraustā termiņa. Iespējams, dažas no mikrotraumām veidojušās no sasteigtās atgriešanās. Lielākā ieguvēja no šāda darījuma, iespējams, pat būtu Minesota, kas pēc Karla Entonija Taunsa aizmainīšanas jauno sezonu nav sākusi cerētājos augstumos (17-17, desmitā vieta Rietumos).