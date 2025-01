Janiks Siners ne bez pūlēm iekļūst "Australian Open" ceturdaļfinālā; Švjonteka turpina graut

Tikmēr ļoti pārliecinoši ceturtdaļfinālu sasniedza planētas otrā rakete sieviešu tenisā poliete Iga Švjonteka. Bijusī pasaules ranga līdere, kurai Melburnā labākais rezultāts ir 2022.gadā sasniegtais pusfināls, ceturtajā kārtā ar 6-0, 6-1 sagrāva Evu Lisu (WTA 128.) no Vācijas. Pēdējās trīs spēles kopumā poliete zaudējusi tikai četrus geimus - iepriekšējās divās kārtās ar 6-0, 6-1 sagraujot Emmu Radukanu (WTA 61.) no Lielbritānijas un ar 6-0, 6-2 slovākieti Rebeku Šramkovu (WTA 49). Cīņā par vietu pusfinālā Švjonteka tiksies ar Emmu Navarro (WTA 8.) no ASV vai krievieti Darju Kasatkinu (WTA 9.).