Jāņa Timmas tēvs: "Mana dēla pīšļi joprojām nav aprakti. Nevaram noformēt miršanas apliecību"

Radinieki ir pārliecināti, ka tieši Annas vainas dēļ Timma zaudēja karjeru un no mlljonāra pārvērtās par ubagu. Runā, ka viņš sievas biznesā ieguldījis milzīgas summas, nodrošinājis viņas grezno dzīvi, uz sievas vārdu noformējis vairākus dzīvokļus Maskavā. Bijusī "VIA gra" soliste šo informāciju nekomentē, bet Jāņa māsai nesen pārsūtījusi ekrānuzņēmumus no banku pārveduma - viņa esot finansiāli palīdzējusi sportistam.