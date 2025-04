Kā 1904. gada maratons kļuva par vienu no visu laiku dīvainākajiem olimpiskajiem notikumiem? 44 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

Nedaudz tālāk trasē viņš apstājās pie kāda augļu dārza, lai panašķotos ar āboliem. Tomēr turpinot skriet, viņu sāka mocīt vēdergraizes, kā dēļ viņš apgūlās, lai nedaudz nosnaustos. Arī skrējējs Melors, kurš tobrīd bija vadībā, cieta no smagiem krampjiem. Viņš palēnināja tempu, pārgāja soļos un beigās no sacensībām izstājās. Tāpat arī celtnieku Lorcu piemeklēja vēdergraizes, kuru dēļ viņš uzlēca uz kādas no pavadošajām mašīnam un uz tās pabrauca vadošajiem skrējējiem garām. "Tajā laikā Olimpiskā maratona noteikumi atļāva skrējējiem saņemt palīdzību no treneriem un sacensību organizatoriem,” grāmatā "America’s First Olympics: The St. Louis Games of 1904" norāda tās autors Džordžs R. Metjūss.