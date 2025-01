Pēc otrā zaudējuma Usikam par karjeras beigām pārsteidzoši paziņo britu bokseris Taisons Fjūrijs

Karjeru Fjūrijs noslēgs ar 34 uzvarām 37 cīņās. Vienā no tām, pret Dilianu Vaitu, uzvarētājs noskaidrots netika. Karjeras laikā Fjūrijs ar uzvaru pār Vladimiru Kļičko 2015. gada 28. novembrī kļuva par WBA (Pasaules Boksa asociācijas), WBO (Pasaules Boksa organizācijas), IBO (Starptautiskās Boksa organizācijas) un žurnāla “The Ring” čempionu smagsvaros. Ilgi viņam šīs jostas īpašumā nepiederēja, jo, cīnoties ar mentālās veselības problēmām, viņš pagāja malā no boksa uz diviem ar pusi gadiem. Viņš atgriezās 2018. gadā, un no 2020. gada 22. februāra līdz 2024. gada 18. maijam par “čigānu karali” iesauktajam bokserim piederēja WBC (Pasaules Boksa padomes) čempiona jostas.