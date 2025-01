Monobobslejistei Kotānei divas sestās vietas Ziemeļamerikas kausā; skeletoniste Neimane Pasaules kausa debijā netiek pie otrā brauciena

Otrajam braucienam nekvalificējās arī Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte, kura ar laiku minūte un 10,97 sekundes palika 26. pozīcijā. Uzvaru posmā izcīnīja austriete Janīna Floka, kura divu braucienu summā finišēja pēc divām minūtēm un 18,65 sekundēm. Otrajā vietā ierindojās Kima Meijlemansa no Beļģijas, kura uzvarētājai zaudēja 0,18 sekundes, bet pie bronzas tika brazīliete Nikola Silveira, kura bija vēl par 0,09 sekundēm lēnāka. Floka ir arī kopvērtējuma līdere pēc septiņiem non astoņiem posmiem, summā sakrājot 1390 punktus. Otrā ar 1300 punktiem ir vāciete Hanna Neise, bet labāko trijnieku ar 1273 punktiem noslēdz Kimberlija Bosa no Nīderlandes.