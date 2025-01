Pēc 27 spēļu izlaišanas Zaions Viljamsons atgriežas ar zaudējumu; novājinātā Dalasa pārspēj "Lakers"

Kopumā laukumā Viljamsons pavadīja nepilnas 28 minūtes, realizēja deviņus no 15 metieniem no spēles un četrus no deviņiem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas, viens bloķēts metiens un četras kļūdas. Rezultatīvākais mājinieku rindās gan bija Dežonte Marejs, kurš izcēlās ar 29 punktiem. "Timberwolves" sastāvā 32 punktus guva Entonijs Edvardss, 16 punktus sakrāja Džūliuss Rendls, bet Rūdijs Gobērs izcēlās ar 12 bumbām zem groziem un sešiem bloķētiem metieniem, kuriem pievienoja septiņus gūtos punktus.