"Celtics" otrajā puslaikā iemet tikai 27 punktus un nespēj pārtraukt "Thunder" rekordgaro uzvaru sēriju

Porziņģis, kurš devās laukumā sākumsastāvā, spēlēja 29 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no sešiem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un visus sešus soda metienus. Viņa kontā arī deviņas bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, piecas personiskās piezīmes un četras kļūdas, no kurām trīs par piezīmēm uzbrukumā, iekrājot +/- rādītāju -17.