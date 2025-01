Lomažs iemet astoņus punktus zaudētā Turcijas čempionāta mačā

Lomažs laukumā bija 28 minūtes un 33 sekundes, tiekot pie otra lielākā spēles laika starp mājiniekiem, un realizēja vienu no četriem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena piezīme, trīs izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu astoņi un +/- rādītāju -10.