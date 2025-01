Artis Ābols nosauc Latvijas hokeja aktuālāko problēmu, kas traucējusi arī Rodrigo

Ābola vadītā Latvijas izlase ceturtdien pasaules junioru čempionāta ceturtdaļfinālā cienījamā duelī nospēlēja 2:3 ar spēcīgo Zviedriju. 19 no 24 Zviedrijas izlasē iekļautajiem spēlētājiem jau ir izvēlēti NHL draftā, turklāt viņu skaits, visticamāk, pieaugs. Vēl pirms čempionāta Ābols sniedza plašu interviju, kas publicēta decembra "Sporta Avīzē" un pēdējās dienas pieejama labākajās preses tirdzniecības vietās.



Speciālists iekarsa, runājot par tēmu, ka Latvijā ir maz fiziski stipru, lielu uzbrucēju un daudzi jaunie hokejisti izskatās pēc velobraucējiem. “Tā ir pilnīga taisnība! Mēs varam minēt daudzus piemērus, kuros redzams, ka esam tā saucamie vēlie ziedi. Kaut vai man tuvākais cilvēks Rodrigo (dēls Rodrigo Ābols – aut.). Nevajadzēja atbraukt Bobam Hārtlijam vai viņam nokļūt Vankūveras sistēmā, kur pateica, ka tev ir talants, bet pietrūkst fiziskās sagatavotības. To mēs redzējām jau šeit uz vietas.”



Ābols secina, ka vajadzētu hokejistiem iedot konkurētspējīgāku vietējo čempionātu, bet valsts ekonomiskā situācija to neļauj. “Tomēr fiziski spēcīgākus gan mēs esam spējīgi viņus izaudzināt. Lai to paveiktu, katrā sporta skolā būtu jābūt vismaz vienam fiziskās sagatavotības speciālistam, un tad treneri, kuri strādā ar savām grupām, ar viņu konsultētos. Jautājums gan ir komplekss, uzreiz varam sākt runāt par algām, jo treneris netrenē tikai vienu komandu, viņš vēlas nopelnīt, tāpēc trenē vairākas un papildus vēl strādā ar amatieriem. Tas ir bezgalīgais stāsts. Tā nu lielā sniega bumba ripo, un mēs to nevaram apturēt. Fiziskā sagatavotība ir atsevišķa zinātne. Iegūstot trenera diplomu, tu paver durvis vai vismaz pa atslēgas caurumu paskaties, kas jādara, lai darbs būtu produktīvāks.”



Arta Ābola dēls Rodrigo svētdien svinēs jau savu 29. dzimšanas dienu, bet beidzot ir nokļuvis pie Nacionālās hokeja līgas (NHL) sliekšņa. To pārkāpt gan vēl nav izdevies. Spēlējot Amerikas Hokeja līgas (AHL) vienībā Līaivolejas "Phantoms", viņš šosezon 25 spēlēs izcēlies ar septiņiem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm.



“Nav iespējams pateikt vienu pareizo veidu, kā tur nokļūt, jo katram latvietim šis ceļš bijis pilnīgi citāds. Ļoti ceru, ka Rodrigo būs spēka noslēdzošo slieksni arī pārvarēt. Adaptācija šīs sezonas sākumā viņam negāja viegli, bet pēdējās spēles, ko skatījos, jau bija labas,” secina Artis Ābols, paužot, ka iemesli, kāpēc Ziemeļamerikā klājas grūti, var būt visdažādākie – laukums citāds, arī pie vides jāpierod. “Piemēram, iepriekšējā Ziemeļamerikas piegājienā Springfīldā viņš nebija ļoti priecīgs par vidi, kurā atrodas. Man pašam vienmēr bijis svarīgi, lai līdzās būtu ģimene. Pirmajā gadā, kad aizbraucu uz Zviedriju, sākums nebija dižs, jo mēnesi atrados viens pats, tomēr, kad atbrauca ģimene, spēle aizgāja. Gribētos domāt, ka viņam būs tāpat, jo nesen aizbrauca sieva ar dēlu.”



Tāpat Artis Ābols piebilst, ka uzskata – Rodrigo nevajadzēja pagājušajā rudenī palīdzēt Latvijas izlasei olimpiskās kvalifikācijas turnīrā, bet jau laicīgi doties uz Ziemeļameriku un gatavoties. “Vai tas ko mainītu un paātrinātu, nezinu, bet es uzskatu, ka tā vajadzēja darīt.”