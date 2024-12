"AC Milan" nomaina savus portugāļu stūrmaņus...

Fonseku par Milānas kluba galveno treneri kļuva jūnijā, amatā nomainot Stefano Pioli. Portugāļu speciālista vadībā A sērijā "AC Milan" ar 17 spēlēs izcīnītiem 27 punktiem ieņem astoto vietu. Pēdējā mačā svētdien milānieši sava laukumā cīnījās neizšķirti 1:1 (1:1) "AS Roma". Pagaājušajā sezonā "AC Milan" A sērijā ierindojās otrajā vietā, no čempiones Milānas "Inter" atpaliekot 19 punktus. Šobrīd komanda no līdervienības Bergāmo "Atalanta" atpaliek 14 punktus.