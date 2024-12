Strautiņam un Gražulim būtiska loma komandu uzvarās; Lomažs iemet 11 punktus pret "Fenerbahce"

Vēl "Pistoia" izbraukumā ar 83:90 (14:29, 27:22, 24:24, 18:15) piekāpās Brešas "Germani". Šiliņš spēlēja 25 minūtes un raidīja grozā trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī bija trīs atlēkušās bumbas, divas kļūdas, divas pārtvertas bumbas, viena rezultatīva piespēle, piecas piezīmes, pieci izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu pieci un +/- rādītāju +8. Latvijas basketbolista pārstāvētājā vienībā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Maiks Forests, bet mājinieku uzvaru ar 20 punktiem sekmēja Amedeo Della Valle.