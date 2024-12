Baiba Bendika skaidro problēmas šaušanā, nosauc Latvijas labāko sportistu un atklāj, kad varētu beigt karjeru

Bendikai pērn rudenī piedzima dēls un jau nieka divus mēnešus vēlāk viņa atgriezās sacensību apritē. Turklāt sezonas izskaņā sportiste izcīnīja piekto vietu pasaules čempionāta sprinta distancē, gūstot līdzšinējās karjeras lielāko panākumu. Tas viņai ļāvis kļūt par pretendenti uz 2024. gada Latvijas labākās sportistes titulu.



Pirms tam 2023. gada martā Bendika duetā ar Andreju Rastorgujevu Pasaules kausa posmā Nove Mesto izcīnīja trešo vietu jaukto pāru stafetes sacensībās. Šī kļuva par pirmo reizi vēsturē, kad Latvijas biatlonisti kāpuši uz augstākā līmeņa sacensību goda pjedestāla stafetes sacensībās, jo tas ne reizi neizdevās arī, tā sauktā, lieliskā četrinieka laikā. Kā intervijā atklāj Bendika, viņa tobrīd jau zinājusi par gaidāmo ģimenes pieaugumu, bet komandas biedri vēl nav bijuši informēti. “Man pašai iekšēji bija forša sajūta par mazo noslēpumiņu, ka patiesībā mēs šo medaļu esam izcīnījuši trijatā.”



Atceroties drīzo atgriešanos sacensībās pēc dzemdībām, Bendika pauž, ka viss ritējis pēc plāna. “Teorētiski mums bija plāns, ja viss rit nosacīti labi, pēc 40 dienām mēģināt sākt trenēties puslīdz normālā režīmā un tad pēc sajūtām un situācijas skatīties, kurā brīdī varētu startēt. Tā arī principā viss sanāca, jo galvenā atgriešanās bija plānota pēc Jaunā gada, bet līdz tam sacentāmies, skatoties pēc situācijas, tādā nosacītā testa režīmā,” stāsta sportiste. Diemžēl ap Jauno gadu dēlu piemeklējušas veselības problēmas, kas sekmīgi startēt traucējis arī mammai, tomēr tieši pirms pasaules čempionāta apstākļi sakārtojušies.



“Ja godīgi, sajūtas pirms pasaules čempionāta bija patiešām labas, gribētos teikt, ka nezinu, vai fiziski tik labi biju kādreiz vēl jutusies. Protams, reālo situāciju, kādā līmenī atrodos, pilnīgi objektīvi novērtēt bija grūti, jo nebiju aizvadījusi daudz sacensību. Tomēr sajūtu līmenī jutos tiešām labi un likās, ka vairs pat īsti nav, kur pielikt. Tāpēc valdīja iekšēja cerība, ka vajadzētu sanākt labam rezultātam,” Bendika stāsta, ka piektā vieta pasaules čempionātā viņai nebija pārsteigums. “Startējot tik augstā līmenī, tādus rezultātus sasniegt negaidīti nav iespējams. Lai to izdarītu, funkcionāli ir jābūt pietiekami stipram un es jutu, ka tiešām ir labi. Protams, nekad nevari zināt, cik spēcīgi būs sagatavojušās konkurentes. Milzīgs prieks, ka ar vienu sodu bija iespējams izcīnīt piekto vietu.”



Pagājušajā sezonā Bendika aizvēra vien 71% mērķu un atradās statistikas apakšgalā. Sezonu pirms tam bija 73%, tad 75%. Savulaik viņa šāvusi arī ar 85% precizitāti, bet kopš 2016./2017. gada statistika tikai pasliktinās. “Kopš tā laika ievērojami nācis klāt ātrums, līdz ar to audzis mentālais slogs un atbildība par katru šāvienu. Tas stipri ietekmē precizitāti. Tomēr 85% apliecina, ka prasmes un dotības man ir, atliek tikai visus mazos ķeksīšus salikt pareizajā secībā, kas nav tik vienkārši. Strādājam, lai ilgtermiņā precizitāte būtu daudz augstāka,” Bendika vēl pirms sezonas sākuma stāstīja par šaušanu. Diemžēl arī šīs sezonas pirmajos trijos Pasaules kausa etapos viņai nav izdevies no lejupejošās līknes izkļūt ārā, aizverot vien 68% mērķu.



Uz šī gada Latvijas labākās sportistes balvu kopā ar Bendiku pretendē arī Elīna Ieva Bota (kamaniņu sports), Patrīcija Eiduka (distanču slēpošana), Kitija Laksa (basketbols) un Aļona Ostapenko (teniss). Titula ieguvēja tiks nosaukta svinīgajā Trīs Zvaigžņu balvas ceremonijā, kas norisināsies 2025. gada 15. janvārī. “Noteikti uzskatu, ka šādas balvas ir nepieciešamas, tās vēl papildus izceļ sportistu sasniegto, vienmēr ir patīkami, ja tevi vēlreiz novērtē,” biatloniste priecājas par šādām ceremonijām.



Baiba Bendika uzskata, ka vīriešu konkurencē par gada labāko Latvijas sportistu jātiek atzītam šosejas riteņbraucējam Tomam Skujiņam. “Biatlonā konkurence ir milzīga, bet riteņbraukšanā tā ir vēl milzīgāka. Tur sasniegt labus rezultātus ir stipri izaicinošāk un viņš šosezon savu varēšanu parādījis visos galvenajos startos. To izdarīt nav nemaz tik vienkārši. Man ir milzīga cieņa pret Toma sasniegto! Zinot, cik daudz viņš ir ieguldījis, kāds viņš ir kā personība, kāda viņam ir darba ētika, viņš ir tuvu ideālajam sportista profilam.”



Tikmēr pati biatloniste šobrīd plāno, ka 2026. gadā piedalīsies ziemas olimpiskajās spēlēs, kas notiks vienā no viņas mīļākajām trasēm Antholcā, kur allaž ir lieliska atmosfēra, bet 2027. gadā Otepē gaidāmajā pasaules čempionātā. “Dzīvē neko nevar zināt, bet pagaidām es neplānoju stipri tālāk par Otepi. To plānots pieķert klāt bonusiņā pēc olimpiskajām spēlēm, bet viss, kas nāks tālāk, jau ir stipri apšaubāms,” saka Baiba Bendika.