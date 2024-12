"Es pret šo varētu iemainīt visas savas medaļas!" Vieglatlēte Laura Ikauniece atklāj, ka šis ir bijis viņas dzīves veiksmīgākais gads

"Es jau divus gadus strādāju par treneri, un man tas sagādā prieku - sekot līdzi audzēkņu sasniegumiem, redzēt, kā viņi attīstās un paplašina savas zināšanas. Man patīk arī dalīties savā pieredzē," norāda Laura. "Sākumā, protams, bija ļoti grūti parorientēties no tā, ka pati piedalījos sacensībās uz to, ka noskatījos tajās kā trenere. No malas likās - kā tas var būt, ka sportisti nevar izdarīt šo vai to. Man šķita, ka tas, taču, ir tik vienkārši! Tomēr treneris jau var tikai palīdzēt. Tajā brīdī es notikumus īsti nevaru ietekmēt - tas nav manās rokās," atklāj sportiste.