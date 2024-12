VIDEO: Fjūrijs pirms cīņas ar Usiku pameta ģimeni. Kāda bija Parisas Fjūrijas reakcija pēc vīra zaudējuma ukrainim?

Daudzi līdzjutēji apšaubīja šī paziņojuma patiesumu un domāja, ka tās ir tikai “prāta spēles” pirms cīņas. Tomēr Parisa sarunā ar iFL televīziju to apstiprināja: “Jā, tā ir taisnība. Es domāju, ka pēc pēdējās cīņas, visa, kas ap to notika mūsu dzīvēs, un tās iznākuma, Taisons pieņēma lēmumu. Un man nācās viņu atbalstīt. Viņš negribēja būt iesaistīts ģimenes dzīvē, tāpēc pēdējos mēnešus viņš ir norobežojies no mums. Viņš ir nonācis nopietnā, nopietnā stāvoklī, un viņš izskatās ļoti, ļoti apņēmīgs.”