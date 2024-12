Strautiņš rezultatīvs uzvarā pār Šiliņu; Gražulis zaudē bijušajai komandai

"Derthona" viesos ar rezultātu 93:89 (28:26, 23:19, 23:25, 19:19) pārspēja "Pistoia" komandu, kurai astoņus punktus guva Kārlis Šiliņš. Strautiņš laukumā pavadītajās 30 minūtēs realizēja četrus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un abus divus soda metienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienreiz kļūdījās, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika desmit efektivitātes koeficienta punktiem un pozitīva +/- rādītāja (+6). Šiliņš spēlēja 23 minūtes, grozā raidīja vienu no trīs divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem, nerealizēja visus trīs tālmetienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, divreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes, tika pie 11 efektivitātes koeficienta punktiem un sliktākā +/- rādītāja komandā (-19). Mājinieku pieteikumā nebija savulaik Latvijas izlasē spēlējušā ASV latvieša Endrū Šmita. Uzvarētājiem par Strautiņu rezultatīvāks bija tikai 21 punktu guvušais Kristians Vitals, bet pretiniekiem 24 punktus guva Maikls Forests.