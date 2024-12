Zorika desmit punkti neglābj no zaudējuma Francijā; Blumbergam tikpat Stambulas derbijā

"Le Portel" viesos ar 54:71 (15:11, 11:19, 13:24, 15:17) zaudēja "Saint-Quentin". Zoriks spēlēja 28 minūtes un 29 sekundes, grozā raidot vienu no diviem divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņš arī sakrāja divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, pārtvertu bumbu, divas kļūdas, divus noteikumu pārkāpumus un +/- rādītāju -5. Viesiem 11 punktus guva Deandrē Golstons, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Žeroms Robinsons.